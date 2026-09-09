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#Roman francophone

Alter Ego

Lorea Springs

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Oxford a ses traditions. Astoria se fait un devoir de les transgresser une à une. Loyd Davies avait tout : une carrière en finance, la présidence du Carpe Noctem, et un avenir tracé. Jusqu'au jour où il accepte de manipuler des informations sensibles à la demande d'Alistair Cavendish, homme de pouvoir et père d'Astoria, celle que Loyd n'a jamais pu oublier. Le scandale menace. Pour calmer la tempête, Alistair trouve pour le jeune homme un poste temporaire d'enseignant à Oxford. Astoria, quant à elle, est de retour à Oxford pour valider son diplôme. Mais quand elle découvre que Loyd occupe désormais un poste de professeur, les piques fusent entre eux et les regards brûlent. Les tensions du passé refont surface. Et quelque chose d'autre, plus dangereux encore... Loyd sait qu'il doit tirer un trait sur elle. D'autant plus qu'il a rencontré Clare, brillante, posée, et bien plus accessible qu'Astoria qui semble retomber dans ses travers. Pour se protéger, il lui propose un pacte : des cours particuliers, en échange d'un petit service... L'aider à séduire Clare. Sauf qu'Astoria n'a jamais été un souvenir. Elle est un feu qu'on ne peut éteindre.

Par Lorea Springs
Chez Hachette

|

Auteur

Lorea Springs

Editeur

Hachette

Genre

Romance sexy

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Alter Ego

Lorea Springs

Paru le 10/09/2026

486 pages

Hachette

20,00 €

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Scannez le code barre 9782017375654
9782017375654
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