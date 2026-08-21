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In Dubio

Pooya Abbasian

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Publié à l'occasion de l'exposition de Pooya Abbasian à la Fondation Lee Ufan Arles, l'ouvrage In Dubio revient sur dix années de pratique de l'artiste franco-iranien, en proposant une lecture de ses images enrichie par les perspectives croisées de théoriciens, curateurs, amis et auteurs ayant contribué à la réflexion et à la construction de son oeuvre. Né en 1985, Pooya Abbasian est un artiste franco-iranien qui vit et travaille à Paris depuis 2011. A travers une pratique multidisciplinaire qui explore la photographie, le dessin, la vidéo et l'installation, sa démarche questionne notre rapport contemporain aux images à l'ère post-média. Il questionne la construction, la diffusion et la réception des images. Pour lui, l'image se produit par fraction - pour une image inscrite dans l'espace, mille autres peuvent en naître - et par effraction - par dépendance et émancipation d'une économie visuelle qui façonne nos modes de perception et nos cadres d'interprétation. Collectionneur d'images documentaires trouvées sur internet aussi bien que d'images capturées dans des films ou de photos simplement capturées avec son appareil au fil de ses pérégrinations, il en fait la matière première de ses compositions et fictions visuelles. Ces visuels enregistrés, conservés et transformés lui permettent de révéler la relation paradoxale entre l'image et l'idée que l'on se fait de la réalité ou de la vérité. Le langage ainsi créé par la mutation des images s'exprime aussi dans les courtsmétrages qu'il réalise. Les espaces de transition, dont l'ambiguïté l'intéresse plus que les affirmations, deviennent pour lui des points d'ancrage où se rejouent les rapports entre le temps, la mémoire et les lieux. C'est dans cet inframince qu'il cherche des passerelles entre les médiums, faisant ainsi naître des accidents poétiques. Ses films ont été projetés dans de nombreux centres d'art et festivals. En 2026, il est lauréat du prix Art et environnement Lee Ufan Arles. En 2025, il bénéficie d'une rétrospective au Pavillon Carré de Baudouin. Ses oeuvres ont été présentées à la Maison Européenne de la Photographie (MEP) en 2024, au Plateau Frac-Ile de France (2022) et au Musée d'art contemporain de Téhéran. Elles font partie de la collection du CNAP (Collection nationale d'art contemporain) et de la collection de la MEP. Il a également illustré et écrit plusieurs albums jeunesse publiés chez Gallimard et Actes-Sud.

Par Pooya Abbasian
Chez Loco

|

Auteur

Pooya Abbasian

Editeur

Loco

Genre

Photographes

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In Dubio

Pooya Abbasian

Paru le 02/10/2026

216 pages

Loco

32,00 €

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