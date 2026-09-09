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Ecran noir : les histoires vraies derrière les films d'espionnage

Christophe Narbonne

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Et si les plus grand(e)s espion(ne)s du cinéma avaient réellement existé ? Du chevalier d'Eon à Edward Snowden, de Mata Hari aux taupes de la Guerre froide, en passant par la traque d'Adolf Eichmann ou celle d'Oussama Ben Laden, ce livre lève le voile sur celles et ceux qui ont inspiré le grand écran. Espions travestis, informaticiens lanceurs d'alerte, chasseurs de nazis, manipulatrices insaisissables, agents doubles... leurs destinées ont changé le cours de l'Histoire - ou contribué à en fabriquer la légende. Dans cet ouvrage, Christophe Narbonne explore vingt oeuvres marquantes du cinéma d'espionnage et révèle les événements qui les ont inspirées. Chaque chapitre propose une double lecture : une analyse du film, suivie de l'histoire bien réelle qui l'a nourri. Une plongée fascinante dans les coulisses du renseignement.

Par Christophe Narbonne
Chez Hachette

|

Auteur

Christophe Narbonne

Editeur

Hachette

Genre

Criminalité

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Ecran noir : les histoires vraies derrière les films d'espionnage

Christophe Narbonne

Paru le 16/09/2026

320 pages

Hachette

22,00 €

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Scannez le code barre 9782017309000
9782017309000
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