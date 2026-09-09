Ecran noir : les histoires vraies derrière les films d'espionnage

Et si les plus grand(e)s espion(ne)s du cinéma avaient réellement existé ? Du chevalier d'Eon à Edward Snowden, de Mata Hari aux taupes de la Guerre froide, en passant par la traque d'Adolf Eichmann ou celle d'Oussama Ben Laden, ce livre lève le voile sur celles et ceux qui ont inspiré le grand écran. Espions travestis, informaticiens lanceurs d'alerte, chasseurs de nazis, manipulatrices insaisissables, agents doubles... leurs destinées ont changé le cours de l'Histoire - ou contribué à en fabriquer la légende. Dans cet ouvrage, Christophe Narbonne explore vingt oeuvres marquantes du cinéma d'espionnage et révèle les événements qui les ont inspirées. Chaque chapitre propose une double lecture : une analyse du film, suivie de l'histoire bien réelle qui l'a nourri. Une plongée fascinante dans les coulisses du renseignement.