La prison du mont Saint-Michel

Comme l'écrivait Victor Hugo, en juin 1836 : " Un lieu bien étrange que ce Mont-Saint-Michel ! " D'autant plus étrange, qu'entre 1792 et 1864, l'abbaye aujourd'hui la plus célèbre du monde, est une prison peuplée par près de 600 détenus. Cet ouvrage retrace, illustrations et plans à l'appui, l'évolution de ce monastère médiéval devenu maison centrale, de la Révolution à sa fermeture sous Napoléon Ill. Jérémie Halais nous révèle les transformations politiques, sociales, architecturales et pénitentiaires qui affectent l'établissement et ses prisonniers. Plus largement, son étude témoigne des grands changements institutionnels qui marquent la première moitié du >axe siècle. S'appuyant sur des sources riches et inédites, ce livre nous dévoile l'incroyable histoire carcérale du Mont Saint-Michel. Comment une abbaye se transforme en prison ? Dans quelles conditions vivent les prisonniers ? Qui sont-ils ? Enfin, quelle est l'empreinte laissée par la maison centrale sur l'architecture de ce monument exceptionnel fréquenté, de nos jours, par près de 3 millions de visiteurs par an ?