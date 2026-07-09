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La prison du mont Saint-Michel

Jérémie Halais, Halais Jeremie

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Comme l'écrivait Victor Hugo, en juin 1836 : " Un lieu bien étrange que ce Mont-Saint-Michel ! " D'autant plus étrange, qu'entre 1792 et 1864, l'abbaye aujourd'hui la plus célèbre du monde, est une prison peuplée par près de 600 détenus. Cet ouvrage retrace, illustrations et plans à l'appui, l'évolution de ce monastère médiéval devenu maison centrale, de la Révolution à sa fermeture sous Napoléon Ill. Jérémie Halais nous révèle les transformations politiques, sociales, architecturales et pénitentiaires qui affectent l'établissement et ses prisonniers. Plus largement, son étude témoigne des grands changements institutionnels qui marquent la première moitié du >axe siècle. S'appuyant sur des sources riches et inédites, ce livre nous dévoile l'incroyable histoire carcérale du Mont Saint-Michel. Comment une abbaye se transforme en prison ? Dans quelles conditions vivent les prisonniers ? Qui sont-ils ? Enfin, quelle est l'empreinte laissée par la maison centrale sur l'architecture de ce monument exceptionnel fréquenté, de nos jours, par près de 3 millions de visiteurs par an ?

Par Jérémie Halais, Halais Jeremie
Chez Lemme Edit

|

Auteur

Jérémie Halais, Halais Jeremie

Editeur

Lemme Edit

Genre

Ouvrages généraux et thématiqu

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La prison du mont Saint-Michel

Jérémie Halais, Halais Jeremie

Paru le 09/07/2026

Lemme Edit

22,00 €

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Scannez le code barre 9782492818516
9782492818516
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