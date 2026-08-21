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#Roman francophone

Soignant(e)s

Catherine Rolland

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Olivia Beyer est une interne française en médecine d'urgence. Pour son dernier semestre d'études, elle choisit un hôpital suisse, déterminée à s'éloigner de sa mère, médecin généraliste, avec qui elle est en conflit. Peu attirée par la médecine de famille, elle découvre avec un mélange de fascination et d'effroi la réalité brute de l'univers du premier secours. Après des débuts chaotiques et un malentendu qui la met en porte-à-faux avec son chef de service, Nicolas Ponti, urgentiste aussi brillant qu'arrogant, elle s'habitue peu à peu au rythme infernal des gardes et au stress des interventions qui s'enchaînent. Malgré son manque d'assurance et sa peur de mal faire, sa rigueur, sa douceur et son dévouement lui permettent de gagner la confiance de ses collègues comme des patients. Confrontée à des drames spectaculaires comme aux consultations du quotidien, parfois bouleversantes, parfois déroutantes, elle comprend peu à peu que la médecine de terrain n'a souvent rien à voir avec les enseignements bien cadrés des manuels. Son idéalisme se heurte à l'impuissance, aux compromis éthiques, à la violence sociale. Elle apprend qu'il faut parfois accepter de ne pas sauver tout le monde. Autour d'Olivia, son équipe devient une seconde famille : Max, infirmier plein d'expérience et protecteur, Virginie, chirurgienne ambitieuse, ou Tom, son cointerne au cynisme parfois déroutant... et surtout, le Docteur Ponti. Sous sa brusquerie et son autorité se révèle un homme blessé, vulnérable, profondément empathique. Entre eux, la tension professionnelle cède peu à peu la place à une complicité troublante, puis une attirance irrépressible. Mais Nicolas est son supérieur hiérarchique. Il est marié. Leur relation, secrète et interdite, menace l'équilibre fragile qu'Olivia tente de construire. Plongeant le lecteur au plus près du quotidien des urgentistes, "Soignant(e)s" est un roman d'apprentissage, intense et immersif. A travers le parcours d'Olivia, il interroge les limites de la médecine, la place de l'éthique, le poids des responsabilités et la difficulté d'aimer quand on consacre sa vie à sauver celle des autres.

Par Catherine Rolland
Chez Editions Slatkine

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Auteur

Catherine Rolland

Editeur

Editions Slatkine

Genre

Littérature française

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Soignant(e)s

Catherine Rolland

Paru le 21/08/2026

400 pages

Editions Slatkine

24,90 €

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