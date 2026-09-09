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Licornes de rêve - Carnet créatif - Magie des Sirènes

Christine Alcouffe

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Pour tous les fans de Licornes et de Sirènes ! Un grand carnet créatif avec plus de 500 autocollants, des pages de dessins, des coloriages, des pochoirs, des planches de motifs, des jeux et des modèles pour s'inspirer. L'enfant part à la découverte des mondes magiques des licornes et des sirènes, les habille de somptueux bijoux, et crée des décors merveilleux. Une activité idéale pour les enfants dès 5 ans, pour développer leur imagination, leur concentration, leur créativité et leur motricité en toute autonomie ! Contenu détaillé : plus de 580 stickers ; 5 modèles pour s'inspirer ; 25 licornes à dessiner ; 15 pochoirs ; 4 planches de motifs ; des mandalas, DIY, jeux

Par Christine Alcouffe
Chez Play Bac

|

Auteur

Christine Alcouffe

Editeur

Play Bac

Genre

Coloriage, gommettes et autoco

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Licornes de rêve - Carnet créatif - Magie des Sirènes

Christine Alcouffe

Paru le 23/09/2026

82 pages

Play Bac

12,90 €

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Scannez le code barre 9791070161333
9791070161333
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