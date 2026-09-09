Licornes de rêve - Carnet créatif - Magie des Sirènes

Pour tous les fans de Licornes et de Sirènes ! Un grand carnet créatif avec plus de 500 autocollants, des pages de dessins, des coloriages, des pochoirs, des planches de motifs, des jeux et des modèles pour s'inspirer. L'enfant part à la découverte des mondes magiques des licornes et des sirènes, les habille de somptueux bijoux, et crée des décors merveilleux. Une activité idéale pour les enfants dès 5 ans, pour développer leur imagination, leur concentration, leur créativité et leur motricité en toute autonomie ! Contenu détaillé : plus de 580 stickers ; 5 modèles pour s'inspirer ; 25 licornes à dessiner ; 15 pochoirs ; 4 planches de motifs ; des mandalas, DIY, jeux