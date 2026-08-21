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Sacs & pochettes tendance à coudre

Editions de Saxe, Collective Œuvre

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Ce livre réunit 4 personnalités singulières qui ont tout mis en oeuvre pour proposer des projets uniques. Leur différence est une force pour cet ouvrage collectif à la fois simple et original. Les styles variés des projets sauront séduire pléthore de personnes. Ils ont été imaginés pour être portés dans la vie de tous les jours mais aussi, pourquoi pas, pour des occasions particulières selon le tissu choisi. Un ouvrage qui ravira les débutants en couture comme les plus expérimentés.

Par Editions de Saxe, Collective Œuvre
Chez Les Editions de Saxe

|

Auteur

Editions de Saxe, Collective Œuvre

Editeur

Les Editions de Saxe

Genre

Couture, tricot

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Sacs & pochettes tendance à coudre

Editions de Saxe, Collective Œuvre

Paru le 21/08/2026

128 pages

Les Editions de Saxe

21,90 €

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Scannez le code barre 9782756543772
9782756543772
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