Sacs & pochettes tendance à coudre

Ce livre réunit 4 personnalités singulières qui ont tout mis en oeuvre pour proposer des projets uniques. Leur différence est une force pour cet ouvrage collectif à la fois simple et original. Les styles variés des projets sauront séduire pléthore de personnes. Ils ont été imaginés pour être portés dans la vie de tous les jours mais aussi, pourquoi pas, pour des occasions particulières selon le tissu choisi. Un ouvrage qui ravira les débutants en couture comme les plus expérimentés.