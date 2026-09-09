L'agenda-calendrier Patrimoine de l'humanité

Pour vous, amoureux des lieux d'exception de notre planète... Retrouvez, semaine après semaine, une sélection des plus belles photos afin de découvrir monuments et beautés naturelles. Posé sur votre bureau, l'agenda-calendrier 2027 vous permettra d'inscrire vos rendez-vous, prendre des notes, consulter la fête du jour ou les jours fériés, tout en admirant la photo de la semaine. Une page pour vous organiser, une page pour vous évader... un ouvrage inédit dont vous ne pourrez plus vous passer !