L'agenda-calendrier Portugal

Chaque semaine, une page pour s'organiser, une page pour s'évader. Pour vous, qui aimez voyager et découvrir le monde... Retrouvez, semaine après semaine, une sélection des plus belles photos du Portugal afin de prévoir votre prochain séjour. Posé sur votre bureau, l'agenda-calendrier 2027 vous permettra d'inscrire vos rendez-vous, prendre des notes, consulter la fête du jour ou les jours fériés, tout en admirant la photo de la semaine. Une page pour s'organiser, une page pour s'évader... un ouvrage inédit dont vous ne pourrez plus vous passer !