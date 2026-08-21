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Marchons ensemble !

Mame, Xxx

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Marchons ensemble ! est le premier recueil de textes du pape Léon XIV, rassemblant ses homélies, messages et discours depuis son élection en mai 2025. Un livre structuré en trois parties pour entrer dans la pensée du Pape. Dans la première partie, le pape invite l'Eglise à surmonter la tentation de repli et appelle à la synodalité et à la communion, en s'appuyant sur l'exemple de la famille et sur l'Eucharistie. Dans le deuxième partie, Léon XIV aborde les grandes questions contemporaines (IA, crise de la foi, conflits internationaux). Dans le dernière partie, le pape nous invite à méditer sur la Vierge Marie, modèle du oui quotidien au chemin proposé par le Christ. Le texte se clôt sur deux prières personnelles du pape à la Vierge.

Par Mame, Xxx
Chez Mame

|

Auteur

Mame, Xxx

Editeur

Mame

Genre

Léon XIV

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Marchons ensemble !

Mame, Xxx

Paru le 21/08/2026

192 pages

Mame

16,90 €

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Scannez le code barre 9782728940158
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