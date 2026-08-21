Princesse Puncheuse Tome 9

Scarlett et ses amis se rendent à Vanquish, afin de trouver le remède qui guérira Rex de son "mal terrestre aigu" . Dans le royaume, la guerre pour la succession du trône fait rage. Le machiavélique Vulganus tend un piège à Scarlett, mais Gluhar, son ancien professeur à domicile, veille au grain... "Ramenons la paix dans ce pays, grâce à nos poings". Scarlett découvre alors qu'une éminence grise tire les ficelles de cette crise...