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Princesse Puncheuse Tome 9

Otori Nana, Hoonoki Sora, Nana Otori

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Scarlett et ses amis se rendent à Vanquish, afin de trouver le remède qui guérira Rex de son "mal terrestre aigu" . Dans le royaume, la guerre pour la succession du trône fait rage. Le machiavélique Vulganus tend un piège à Scarlett, mais Gluhar, son ancien professeur à domicile, veille au grain... "Ramenons la paix dans ce pays, grâce à nos poings". Scarlett découvre alors qu'une éminence grise tire les ficelles de cette crise...

Par Otori Nana, Hoonoki Sora, Nana Otori
Chez Dargaud

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Auteur

Otori Nana, Hoonoki Sora, Nana Otori

Editeur

Dargaud

Genre

Seinen/Homme

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Princesse Puncheuse Tome 9

Otori Nana, Hoonoki Sora, Nana Otori

Paru le 21/08/2026

192 pages

Dargaud

8,10 €

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Scannez le code barre 9782505133919
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