Où est passé le fun ?

L'époque est sombre. Les empires bombent le torse, les intelligences artificielles deviennent létales, les politiques s'invectivent, la jeunesse déprime, les inégalités s'aggravent, et la planète brûle sans que plus grand monde ne s'en émeuve. Bref, l'heure n'est pas vraiment à l'allégresse. Dans ce monde abîmé, a-t-on encore le droit de s'amuser ? Quelle place reste-t-il pour l'émerveillement, le rire, le plaisir ? Dans ce nouveau numéro, la revue FUTUR s'intéresse au pouvoir de la joie. Un dossier complété par des enquêtes et des reportages en Arabie Saoudite, en Amazonie, en Floride, sur les traces de Neil Young et dans les méandres du site Polymarket. Avec en invités l'écrivain de science-fiction chinoise Liu Cixin, le mangaka Tony Valente, le romancier Ramsès Kefi et la sociologue Dominique Méda.