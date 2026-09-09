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Les Fondus du vin de Bordeaux

A préciser, Hervé Richez, Christophe Cazenove

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Un album plein d'arômes, capiteux, gouleyant. Les Fondus de Bordeaux, c'est définitivement à consommer sans modération ! S'il y a une bouteille qui est Gironde, c'est bien celle de Bordeaux ! Et plus que la bouteille, il y a l'âme qu'on met dedans : le vignoble ! Nos Fondus, toutes papilles dehors, vont partir à sa découverte. Des vins les plus chers aux plus confidentiels, des grands rouges aux meilleurs liquoreux, nos amis vont prouver que ce vin est bon pour la santé. Et si ce ne devait pas être tout à fait le cas, ils ont une conviction : que le Médoc est bien un grand médicament !

Par A préciser, Hervé Richez, Christophe Cazenove
Chez Bamboo Editions

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Auteur

A préciser, Hervé Richez, Christophe Cazenove

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Divers

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Les Fondus du vin de Bordeaux

A préciser, Hervé Richez, Christophe Cazenove

Paru le 10/09/2026

48 pages

Bamboo Editions

11,90 €

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Scannez le code barre 9791041121373
9791041121373
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