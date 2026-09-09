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Les Fondus du vin Bourgogne

Hervé Richez, Christophe Cazenove, Serge Carrère

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Un album nectar ! Les Fondus n'auront jamais si bien mérité leur nom. Car c'est en Bourgogne que leur passion pour le vin va les mener. Napoléon, outre celle de vouloir asservir l'Europe, avait une passion : le Gevrey-Chambertin. Alexandre Dumas déclarait "Un Montrachet devrait être bu à genoux et nu-tête". Dans cet album, c'est au tour de nos Fondus d'avoir des citations inoubliables comme "Mamma Mia, le Bourgogne c'est canon ! " Et justement, ils ne vont pas manquer d'en boire des canons ! Et dans tous les coins de la Bourgogne ! Ils vont avec humour et méthodiquement prouver que le Bourgogne c'est un sacré vin, mais peut-être avant tout, un vin sacré...

Par Hervé Richez, Christophe Cazenove, Serge Carrère
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Hervé Richez, Christophe Cazenove, Serge Carrère

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Humour

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Les Fondus du vin Bourgogne

Hervé Richez, Christophe Cazenove, Serge Carrère

Paru le 10/09/2026

48 pages

Bamboo Editions

11,90 €

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Scannez le code barre 9791041121229
9791041121229
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