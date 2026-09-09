Witch and Mercenary Tome 5

"Il ne m'arrive pas de tuer, non. Mon boulot, c'est de tuer tout court". Une attaque visant de jeunes aventuriers secoue la guilde. Le coupable serait un guerrier des plus redoutables, maniant des double-lames, arme ô combien rare sur ces terres. La progression fulgurante de Siasha est au coeur de toutes les attentions. Un clan d'aventuriers, intéressé par le profil de la sorcière, se décide à convier Zig au sein de leur maison clanique. Mais cette invitation cache en réalité un motif tout autre... Zig se retrouve encerclé par des aventuriers armés jusqu'aux dents... dont les soupçons ne font que croître en allant.