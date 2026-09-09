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Witch and Mercenary Tome 5

Kaeru Chohokiteki, Chohokiteki Kaeru

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"Il ne m'arrive pas de tuer, non. Mon boulot, c'est de tuer tout court". Une attaque visant de jeunes aventuriers secoue la guilde. Le coupable serait un guerrier des plus redoutables, maniant des double-lames, arme ô combien rare sur ces terres. La progression fulgurante de Siasha est au coeur de toutes les attentions. Un clan d'aventuriers, intéressé par le profil de la sorcière, se décide à convier Zig au sein de leur maison clanique. Mais cette invitation cache en réalité un motif tout autre... Zig se retrouve encerclé par des aventuriers armés jusqu'aux dents... dont les soupçons ne font que croître en allant.

Par Kaeru Chohokiteki, Chohokiteki Kaeru
Chez Bamboo Editions

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Auteur

Kaeru Chohokiteki, Chohokiteki Kaeru

Editeur

Bamboo Editions

Genre

Shonen/garçon

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Witch and Mercenary Tome 5

Kaeru Chohokiteki, Chohokiteki Kaeru trad. Camille Velien

Paru le 10/09/2026

176 pages

Bamboo Editions

7,95 €

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Scannez le code barre 9791041119646
9791041119646
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