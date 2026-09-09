L'incroyable destin de Claude Monet, le maître de l'impressionnisme

Un récit sur la vie de Claude Monet + un gros dossier de pages documentaires pour célébrer le centenaire de la mort du maître de l'impressionnisme. Un roman doc Artiste sur un des peintres les plus connus à travers le monde Dès le plus jeune âge, Claude Monet impose sa vocation à sa famille : il sera peintre ! Etabli à Paris, il crée, avec ses amis Renoir, Sisley et Bazille, un nouveau courant de peinture : l'impressionnisme, et fait scandale. Longtemps moqués par les critiques et le grand public, les tableaux de Monet finissent par rencontrer le succès jusqu'aux Etats-Unis. Il est aujourd'hui considéré comme l'un des plus grands peintres du monde. Un roman facile d'accès pour faire découvrir Monet et l'impressionnisme aux enfants à partir de 8 ans Grâce à ce roman d'une grande clarté, écrit par une autrice jeunesse, et le solide et riche dossier documentaire qui le complète, les enfants pourront découvrir la vie passionnante de Monet et comprendre ce qui fait de lui le maître de l'impressionnisme et un des peintres les plus célèbres du monde. Parfait pour les éveiller à l'art ou les aider à faire leurs exposés !