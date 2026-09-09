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#Bande dessinée jeunesse

Le goût du feu

Séraphine Menu

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Se nourrissant des souvenirs d'un voyage qui a profondément marqué son entrée dans l'âge adulte, Séraphine Menu nous raconte l'histoire de Sel, une jeune femme qui lui ressemble beaucoup, et qui décide, à l'aube de sa vingtaine, de faire un pas de côté en s'envolant vers le Sud de l'Inde. Commence alors un voyage nourri de rencontres humaines, d'odeurs, de couleurs et de saveurs qui se mêlent pour dessiner les contours lumineux d'une renaissance authentique à soi et au monde. Avertissement : Ce livre pourrait donner envie aux plus jeunes de partir sur les routes du monde à la rencontre d'eux-mêmes et des autres. A celles et ceux qui auraient l'intention de les en empêcher, prenez garde car quiconque a déjà un jour mangé un plat trop épicé le sait : on n'arrête pas le feu aussi facilement. Illustration de couverture : Johanne Licard

Par Séraphine Menu
Chez Thierry Magnier

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Auteur

Séraphine Menu

Editeur

Thierry Magnier

Genre

Romans, témoignages & Co

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Le goût du feu

Séraphine Menu

Paru le 09/09/2026

222 pages

Thierry Magnier

16,50 €

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Scannez le code barre 9791035210090
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