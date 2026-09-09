La Pâtisserie des bébés dragons

A Starshine Valley, même l'amitié peut devenir brûlante. Lavinia a presque tout pour être heureuse : une famille aimante, des études pour devenir vétérinaire d'animaux magiques qui la passionnent et un job qu'elle adore au Café des bébés dragons. Il ne lui manque qu'une seule chose : le grand amour, qu'elle compte trouver avant l'hiver de ses vingt-quatre ans, comme sa mère avant elle. A moins qu'il ne soit déjà là en la personne de Theo, le pâtissier du coin et son meilleur ami depuis toujours, dont elle est secrètement amoureuse. Quand Lavinia ose enfin faire le premier pas, Theo se montre étrangement distant. Le coeur brisé, Lavinia se demande si elle connaîtra un jour un amour aussi beau que celui qui unit ses parents. Et surtout, si elle n'a pas déjà perdu la personne qui comptait le plus pour elle... "Une romance aussi réconfortante qu'une pâtisserie tout juste sortie du four et aussi craquante qu'un bébé dragon, qui vous fera sourire jusqu'à la dernière page ! " Sarah Beth Durst, autrice de La Petite Boutique des sortilèges. Tropes : #cosyromantasy #friendstolovers Niveau d'intensité = 1/4 A propos de l'autrice A. T. Qureshi est une autrice pakistano-américaine également connue sous le nom d'Aamna Qureshi, sous lequel elle a publié The Lady or the Lion et If I Loved You Less. A travers ses récits, elle souhaite célébrer le magnifique pays et la riche culture qui ont façonné une grande partie de son identité.