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Le calendrier du potager bio

Laëtitia Locteau

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Indispensable pense-bête du jardinier, ce calendrier mural indique, mois après mois, les fruits et légumes de saison, les préconisations du calendrier lunaire, les gestes essentiels à réaliser au potager, les repères phénologiques... sans oublier les jours fériés, les fêtes traditionnelles, les vacances scolaires, les changements d'heure et de saison. Cette édition 2027 présente une douzaine d'aquarelles botaniques de légumes classiques ou plus confidentiels à tester au potager.

Par Laëtitia Locteau
Chez Terre Vivante Editions

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Auteur

Laëtitia Locteau

Editeur

Terre Vivante Editions

Genre

Calendriers adulte

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Le calendrier du potager bio

Laëtitia Locteau

Paru le 21/08/2026

Terre Vivante Editions

10,00 €

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Scannez le code barre 9782386760990
9782386760990
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