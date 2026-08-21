Le calendrier du potager bio

Indispensable pense-bête du jardinier, ce calendrier mural indique, mois après mois, les fruits et légumes de saison, les préconisations du calendrier lunaire, les gestes essentiels à réaliser au potager, les repères phénologiques... sans oublier les jours fériés, les fêtes traditionnelles, les vacances scolaires, les changements d'heure et de saison. Cette édition 2027 présente une douzaine d'aquarelles botaniques de légumes classiques ou plus confidentiels à tester au potager.