L'épée de l'orage

Il se nomme Connavar et bientôt, les récits de son courage se répandront comme un feu de prairie. Il a juré de protéger son peuple et rien ni personne ne pourra se mettre en travers de son chemin. Or, une prophétie a prédit qu'une armée sans pitié traverserait un jour la mer et détruirait tout sur son passage. Sur cet échiquier, toutes les forces en présence vont jouer leur main : du général Fantôme à la Morrigu, en passant par l'Erudit de Roc et son armée invincible. C'est compter sans Connavar, dont la quête au coeur de l'ennemi lui offrira deux dons ; une épée magique et un nom qui frappera de terreur ses amis comme ses adversaires. Un nom proclamant une destinée glorieuse et amère : Démone-Lame. " On a envie de croire que tout cela fut vrai, tant c'est fort et beau. " Lanfeust Mag " Un récit d'honneur et de gloire, de devoir et de loyauté, de courage et de détermination, enrobé d'un mélange parfait d'action, d'humour noir et de suspense. " Fantasy Book Review