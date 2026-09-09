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L'épée de l'orage

David Gemmell

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Il se nomme Connavar et bientôt, les récits de son courage se répandront comme un feu de prairie. Il a juré de protéger son peuple et rien ni personne ne pourra se mettre en travers de son chemin. Or, une prophétie a prédit qu'une armée sans pitié traverserait un jour la mer et détruirait tout sur son passage. Sur cet échiquier, toutes les forces en présence vont jouer leur main : du général Fantôme à la Morrigu, en passant par l'Erudit de Roc et son armée invincible. C'est compter sans Connavar, dont la quête au coeur de l'ennemi lui offrira deux dons ; une épée magique et un nom qui frappera de terreur ses amis comme ses adversaires. Un nom proclamant une destinée glorieuse et amère : Démone-Lame. " On a envie de croire que tout cela fut vrai, tant c'est fort et beau. " Lanfeust Mag " Un récit d'honneur et de gloire, de devoir et de loyauté, de courage et de détermination, enrobé d'un mélange parfait d'action, d'humour noir et de suspense. " Fantasy Book Review

Par David Gemmell
Chez Bragelonne

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Auteur

David Gemmell

Editeur

Bragelonne

Genre

Fantasy

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L'épée de l'orage

David Gemmell trad. Alain Névant

Paru le 10/09/2026

600 pages

Bragelonne

5,00 €

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