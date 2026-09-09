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#Imaginaire

Le secret de Crickley Hall

James Herbert

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Un best-seller qui a déjà glacé le sang d'un demi-million de lecteurs. Crickley Hall : une vieille demeure comme on n'en trouve que dans les régions reculées. Lorsque Gabe et Eve Caleigh s'y installent avec leurs deux filles, ils espèrent tourner la page sur le terrible malheur qui a frappé leur famille. Mais quelque chose ne va pas dans cette maison. On raconte qu'elle est hantée. Les enfants sont les témoins d'étranges apparitions. Des bruits inexplicables les arrachent au sommeil. Et chaque matin la porte de la cave est entrouverte alors qu'on l'avait fermée la veille. Cet endroit est le dernier que les Caleigh auraient dû choisir. L'horreur qui les y attend dépasse tout ce qu'ils pouvaient imaginer. Oserez-vous affronter le terrifiant secret de Crickley Hall ?

Par James Herbert
Chez Bragelonne

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Auteur

James Herbert

Editeur

Bragelonne

Genre

Terreur

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Le secret de Crickley Hall

James Herbert trad. Emilie Gourdet

Paru le 10/09/2026

768 pages

Bragelonne

9,95 €

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Scannez le code barre 9791028135461
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