Entre les sommets du Népal et les mégapoles vibrantes de l'Inde, Sur la route de soi entraîne le lecteur au coeur d'une mosaïque culturelle saisissante. Dans ce récit de voyage profondément humain, Anne Bève nous invite à marcher dans ses pas, à travers des paysages grandioses, des palais somptueux, des temples chargés de spiritualité, mais aussi des villages oubliés, des zones tribales et des lieux de grande pauvreté. Portée par une écriture singulière, sensible et intensément vivante, l'auteur raconte ses rencontres, ses émerveillements, ses désarrois. Elle observe les rituels ancestraux, s'interroge sur le poids du système des castes, évoque la condition souvent difficile des femmes en Inde et partage des instants bouleversants auprès des plus humbles. Au fil de cette traversée de l'Inde et du Népal, l'aventure extérieure devient une quête intérieure, où se mêlent humour, amour, solitude, entraide et désir de comprendre le monde autrement. "Entre rires et nuages, entre scènes de la vie quotidienne et spiritualité, je suis partie à la recherche d'un autre moi", confie Anne Bève. Plus qu'un témoignage, Sur la route de soi est une invitation au voyage, à l'ouverture et au partage. Un livre habité par la beauté du monde, ses contrastes, ses blessures, et par la conviction que l'attention portée aux autres peut devenir un chemin vers soi.