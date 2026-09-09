Une marée de sang

Dans un premier roman qui vous prendra à la gorge, une improbable régicide lutte pour échapper aux griffes d'une chasseuse de primes de légende. Une Grimdark Fantasy chaudement recommandée aux fans de Joe Abercrombie, de R. F. Kuang et de Christopher Buehlman. Blanchisseuse au château, Anji lave le linge pour un souverain qu'elle déteste. Alors, quand une occasion se présente, elle n'hésite pas à égorger le roi avant de fuir pour sauver sa peau. Pas facile dans un royaume bouleversé, et avec sur sa tête la plus grosse prime de l'histoire. D'autant plus que les cinq membres de la Ménagerie se lancent à ses trousses. Porteurs de masques d'animaux aux pouvoirs surnaturels, ces chasseurs d'humains sont les meilleurs du royaume. Faucon, épéiste vieillissante et bourrue, a des raisons très personnelles de vouloir garder Anji loin des mains de ses collègues une fois capturée et de la ramener vivante. Du moins jusqu'à ce que l'argent soit dans sa poche. Traquées toutes les deux, la régicide et la chasseuse nouent une alliance d'autant plus fragile qu'elle est temporaire. S'ensuit une course contre la mort qui décidera du destin d'Anji et changera peut-être à jamais celui du royaume. Sélection Amazon des meilleurs romans de SF et de Fantasy du mois de mai 2025. " Un premier roman formidable. Un rythme effréné, certes, mais aussi une héroïne dont l'inlassable ténacité amplifie le plaisir de lire et de découvrir. Après une " fin " parfaite, je suis impatient de savoir où nous mènera cette histoire. " Nicholas Eames, Wyld - La Mort ou la gloire " Des débuts fracassants, un rythme d'enfer, de la Grimdark Fantasy plus sombre que la nuit - haletant jusqu'à la dernière ligne. " Glen Cook , Les Annales de la Compagnie Noire " Un livre truffé de saillies vives et enlevées qui raviront les amateurs de Christopher Buehlman (The Blacktongue Thief). On y trouve aussi les intrigues politiques délicieusement tordues dont les lecteurs de Joe Abercrombie raffolent. Très sombre et pourtant... séduisant, ce premier roman de Leikam captivera les lecteurs du début à la fin. " Library Journal " Un début en fanfare dans la Fantasy. Le monde imaginé par Leikam avec un luxe inouï de détails et la profondeur de ses deux personnages principaux remporteront l'adhésion des lecteurs. Une étoile est née. " Publishers Weekly " Anji, tueuse de roi précipite ses lecteurs dans un tourbillon par lequel ils se laisseront volontiers entraîner. La fin provisoire promet une suite bourrée d'action et de rebondissements. " Booklist " Un récit fascinant et intelligemment construit sur la résilience d'un esprit indomptable. Et bien entendu, de la vraie Grimdark Fantasy, sombre et violente à souhait. " Andy Peloquin, Darkblade "Avec ses personnages ambigus, ses rebondissements et son univers sans concession, Anji, tueuse de roi s'annonce comme une découverte de choix pour les lecteurs de Joe Abercrombie ou de Glen Cook". Onirik