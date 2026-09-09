Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Imaginaire

Une marée de sang

Evan Leikam

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Dans un premier roman qui vous prendra à la gorge, une improbable régicide lutte pour échapper aux griffes d'une chasseuse de primes de légende. Une Grimdark Fantasy chaudement recommandée aux fans de Joe Abercrombie, de R. F. Kuang et de Christopher Buehlman. Blanchisseuse au château, Anji lave le linge pour un souverain qu'elle déteste. Alors, quand une occasion se présente, elle n'hésite pas à égorger le roi avant de fuir pour sauver sa peau. Pas facile dans un royaume bouleversé, et avec sur sa tête la plus grosse prime de l'histoire. D'autant plus que les cinq membres de la Ménagerie se lancent à ses trousses. Porteurs de masques d'animaux aux pouvoirs surnaturels, ces chasseurs d'humains sont les meilleurs du royaume. Faucon, épéiste vieillissante et bourrue, a des raisons très personnelles de vouloir garder Anji loin des mains de ses collègues une fois capturée et de la ramener vivante. Du moins jusqu'à ce que l'argent soit dans sa poche. Traquées toutes les deux, la régicide et la chasseuse nouent une alliance d'autant plus fragile qu'elle est temporaire. S'ensuit une course contre la mort qui décidera du destin d'Anji et changera peut-être à jamais celui du royaume. Sélection Amazon des meilleurs romans de SF et de Fantasy du mois de mai 2025. " Un premier roman formidable. Un rythme effréné, certes, mais aussi une héroïne dont l'inlassable ténacité amplifie le plaisir de lire et de découvrir. Après une " fin " parfaite, je suis impatient de savoir où nous mènera cette histoire. " Nicholas Eames, Wyld - La Mort ou la gloire " Des débuts fracassants, un rythme d'enfer, de la Grimdark Fantasy plus sombre que la nuit - haletant jusqu'à la dernière ligne. " Glen Cook , Les Annales de la Compagnie Noire " Un livre truffé de saillies vives et enlevées qui raviront les amateurs de Christopher Buehlman (The Blacktongue Thief). On y trouve aussi les intrigues politiques délicieusement tordues dont les lecteurs de Joe Abercrombie raffolent. Très sombre et pourtant... séduisant, ce premier roman de Leikam captivera les lecteurs du début à la fin. " Library Journal " Un début en fanfare dans la Fantasy. Le monde imaginé par Leikam avec un luxe inouï de détails et la profondeur de ses deux personnages principaux remporteront l'adhésion des lecteurs. Une étoile est née. " Publishers Weekly " Anji, tueuse de roi précipite ses lecteurs dans un tourbillon par lequel ils se laisseront volontiers entraîner. La fin provisoire promet une suite bourrée d'action et de rebondissements. " Booklist " Un récit fascinant et intelligemment construit sur la résilience d'un esprit indomptable. Et bien entendu, de la vraie Grimdark Fantasy, sombre et violente à souhait. " Andy Peloquin, Darkblade "Avec ses personnages ambigus, ses rebondissements et son univers sans concession, Anji, tueuse de roi s'annonce comme une découverte de choix pour les lecteurs de Joe Abercrombie ou de Glen Cook". Onirik

Par Evan Leikam
Chez Bragelonne

|

Auteur

Evan Leikam

Editeur

Bragelonne

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Une marée de sang par Evan Leikam

Commenter ce livre

 

Une marée de sang

Evan Leikam trad. Jean Claude Mallé, Jean-Claude Mallé

Paru le 10/09/2026

352 pages

Bragelonne

22,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791028133269
9791028133269
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.