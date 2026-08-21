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#Essais

Légère tour de Babel

Rodrigo Guzman

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Une transition énergétique à l'échelle mondiale est-elle possible ? Ce livre est une invitation à oser imaginer un monde très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Un monde où la science et la coopération internationale nous permettent de relever le plus grand défi auquel l'humanité ait eu à faire face jusqu'à présent. Un monde où le système économique et l'ordre géopolitique ne peuvent plus être les mêmes que ceux qui nous régissent à l'heure actuelle. C'est le défi de plusieurs générations qui doivent se succéder dans cet effort colossal et inédit à l'échelle planétaire. C'est le défi de notre siècle.

Par Rodrigo Guzman
Chez Editions Le Bord de l'eau

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Auteur

Rodrigo Guzman

Editeur

Editions Le Bord de l'eau

Genre

Ecologie

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Légère tour de Babel

Rodrigo Guzman

Paru le 21/08/2026

216 pages

Editions Le Bord de l'eau

18,00 €

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Scannez le code barre 9782385192839
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