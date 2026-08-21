Légère tour de Babel

Une transition énergétique à l'échelle mondiale est-elle possible ? Ce livre est une invitation à oser imaginer un monde très différent de celui que nous connaissons aujourd'hui. Un monde où la science et la coopération internationale nous permettent de relever le plus grand défi auquel l'humanité ait eu à faire face jusqu'à présent. Un monde où le système économique et l'ordre géopolitique ne peuvent plus être les mêmes que ceux qui nous régissent à l'heure actuelle. C'est le défi de plusieurs générations qui doivent se succéder dans cet effort colossal et inédit à l'échelle planétaire. C'est le défi de notre siècle.