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Agenda Flower thérapie pocket

Emilie de Castro, Castro emilie De

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L'Agenda Flower thérapie est un agenda pour s'organiser au quotidien orné des belles illustrations fleuries d'Emilie de Castro. A retrouver dans son agenda : - Une couverture unique illustrée par Emilie de Castro avec du doré - Chaque mois, une grande page mensuelle avec de grandes cases et une illustration unique d'Emilie de Castro - Une double-page par semaine pour noter ses rendez-vous - Des pages "Mon petit herbier" pour coller ses fleurs séchées et les conserver avec soi toute l'année - De nombreuses pages bonus : anniversaires à souhaiter, idées cadeaux, budget vacances, identifiants utiles, numéros utiles, etc. - 2 pages de stickers pour décorer son agenda Format : 12 x 15 cm - Agenda millésimé sur 12 mois, de janvier à décembre 2027

Par Emilie de Castro, Castro emilie De
Chez Editions 365

|

Auteur

Emilie de Castro, Castro emilie De

Editeur

Editions 365

Genre

Agendas adulte

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Agenda Flower thérapie pocket

Emilie de Castro, Castro emilie De

Paru le 21/08/2026

200 pages

Editions 365

12,99 €

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Scannez le code barre 9782383829218
9782383829218
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