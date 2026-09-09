C'est mon corps ! C'est moi qui décide ! Album psychoéducatif sur le consentement, la sécurité´ corporelle et le respect

Dans C'est mon corps, c'est moi qui décide, tu exploreras des notions essentielles pour te sentir bien, comme le consentement et le respect du corps et de l'espace personnel. Tu découvriras la différence entre les bonnes surprises et les secrets inappropriés, ainsi que l'importance d'un bon réseau de confiance. Tu apprendras aussi à écouter tes émotions et à prêter attention à tes sensations physiques. Tu pourras ainsi demander l'aide d'une personne de confiance lorsque tu ne te sens pas en sécurité. Tu disposeras alors de tous les outils nécessaires pour être à l'aise de proclamer haut et fort : C'est mon coprs, c'est MOI qui décide !