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#Essais

C'est mon corps ! C'est moi qui décide ! Album psychoéducatif sur le consentement, la sécurité´ corporelle et le respect

Jayneen Sanders, Farimah Khavarinezhad

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Dans C'est mon corps, c'est moi qui décide, tu exploreras des notions essentielles pour te sentir bien, comme le consentement et le respect du corps et de l'espace personnel. Tu découvriras la différence entre les bonnes surprises et les secrets inappropriés, ainsi que l'importance d'un bon réseau de confiance. Tu apprendras aussi à écouter tes émotions et à prêter attention à tes sensations physiques. Tu pourras ainsi demander l'aide d'une personne de confiance lorsque tu ne te sens pas en sécurité. Tu disposeras alors de tous les outils nécessaires pour être à l'aise de proclamer haut et fort : C'est mon coprs, c'est MOI qui décide !

Par Jayneen Sanders, Farimah Khavarinezhad
Chez Editions Midi trente

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Auteur

Jayneen Sanders, Farimah Khavarinezhad

Editeur

Editions Midi trente

Genre

Psychologie de l'enfant

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C'est mon corps ! C'est moi qui décide ! Album psychoéducatif sur le consentement, la sécurité´ corporelle et le respect

Jayneen Sanders, Farimah Khavarinezhad

Paru le 01/06/2026

46 pages

Editions Midi trente

16,00 €

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Scannez le code barre 9782925568131
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