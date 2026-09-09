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La réalité des hypersensibilités alimentaires retardées

Elin Ekeberg

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Allergie ou hypersensibilité retardée ? Allergie non IgE-dépendante ou non IgE-médiée ? Hypersensibilité alimentaire de type III ? Intolérance alimentaire ? Les termes se multiplient pour décrire une réalité encore mal connue : l'hypersensibilité alimentaire retardée. Contrairement aux allergies immédiates, ses réactions peuvent apparaître plusieurs heures, voire plusieurs jours après l'ingestion d'un aliment, rendant le lien difficile à établir. Eczéma, acné, migraines, troubles ORL, douleurs articulaires, inconfort digestif, fatigue, anxiété, troubles du comportement... les manifestations possibles sont nombreuses et souvent déroutantes. Bien que décrites dans la littérature scientifique, les hypersensibilités alimentaires non IgE-médiées restent encore insuffisamment reconnues et prises en charge, notamment pour les enfants. Faute de marqueur biologique consensuel, leur identification repose avant tout sur une démarche clinique globale : observation des symptômes, enquête alimentaire, évictions ciblées. Les tests d'IgG alimentaires, sujets à controverse, ne constituent pas des outils diagnostiques à eux seuls, mais peuvent contribuer à orienter cette démarche. Mère norvégienne installée en France depuis plus de vingt ans, l'autrice a été confrontée à ces problématiques avec ses propres enfants. Pour comprendre ce que vivait sa famille, elle a exploré en profondeur le sujet des hypersensibilités alimentaires retardées. Dans cet ouvrage, elle partage ses observations, ses expériences et les connaissances qu'elle a tirées de nombreuses lectures, notamment celles de deux médecins norvégiens dont les travaux apportent un éclairage majeur sur cette problématique. Dans ce livre accessible et documenté, elle partage son parcours, les obstacles rencontrés, les solutions mises en place et les changements qui ont permis à sa famille de retrouver un équilibre au quotidien. Vivant depuis de nombreuses années sans gluten ni lait de vache, elle propose également des astuces pratiques et des recettes adaptées pour accompagner les familles confrontées à une éviction alimentaire.

Par Elin Ekeberg
Chez Editions Testez

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Auteur

Elin Ekeberg

Editeur

Editions Testez

Genre

Diététiques

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La réalité des hypersensibilités alimentaires retardées

Elin Ekeberg

Paru le 09/09/2026

144 pages

Editions Testez

15,00 €

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Scannez le code barre 9782874611599
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