De la terre des pleurs un grand vent s’éleva

"C'est par le pain partagé que nous nous sommes attachés à vous. C'est biblique, oui. Une bible des temps modernes qu'on n'évoque pas sans un rire bref, parce que c'est une chose bien dangereuse que le sacré et que, comme tous, nous le redoutons. Aux gens qui nous insultent parce que nous vous nourrissons, comme si vous étiez des pigeons, avec les mêmes reproches (la crasse, les maladies), il faudrait brandir le sacré du pain comme on agite l'ail au nez du vampire". Jane Sautière est née en 1952 à Téhéran, Iran, et demeure à Paris 19e. Elle est principalement publiée aux éditions Verticales : Fragmentation d'un lieu commun, coll. "Minimales" , 2003, 2016. Prix Arald 2003 ; Prix Lettres Frontières. Nullipare, 2008 / Dressing, 2013. Stations (entre les lignes), 2015. Mort d'un cheval dans les bras de sa mère, 2018. Corps flottants, 2022. Tout ce qui nous était à venir, 2023.