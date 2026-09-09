L'enfant face à la violence féminine ordinaire

Et si la violence envers les enfants ne venait pas toujours des pères ? "En voulant préparer les enfants à la dureté de la vie, on crée la dureté". La violence envers les enfants est largement dénoncée... mais souvent sous un angle unique. Pourtant, une grande partie des violences éducatives se joue dans l'intimité du foyer : gestes, paroles et attitudes du quotidien qui paraissent anodins, mais qui peuvent profondément marquer le développement de l'enfant. Dans cet ouvrage, Paul Barre s'attaque à un tabou majeur de notre société : la difficulté à reconnaître l'existence et l'ampleur des violences éducatives pouvant être exercées par des femmes - et notamment par des mères - envers les enfants. Non pour accuser, mais pour comprendre pourquoi cette réalité reste si rarement nommée. A partir d'expériences, d'observations et de références issues des sciences humaines, l'auteur analyse ces violences éducatives ordinaires (physiques, psychologiques ou relationnelles) ainsi que leurs effets durables sur la construction de l'enfant. Il interroge aussi les représentations idéalisées de la maternité qui peuvent contribuer à masquer certaines formes de maltraitance. Un livre qui invite à regarder la réalité en face : pour protéger les enfants et prévenir la violence, aucun tabou ne doit empêcher de nommer ce qui leur fait du mal.