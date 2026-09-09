Fatigue chronique, brouillard mental, prise de poids inexpliquée, moral en dents de scie... Pendant des années, Albéna Gauthier a cherché des réponses. Son diagnostic tombe enfin : thyroïdite d'Hashimoto, la cause la plus fréquente d'hypothyroïdie. Mais face à l'indifférence médicale, une phrase glaçante résonne encore : "Revenez me voir quand votre thyroïde ne fonctionnera plus, et je vous donnerai du Levothyrox". Ce jour-là, elle comprend qu'elle est officiellement en errance médicale. Mais plutôt que de subir, elle choisit de reprendre sa santé en main, de se former en énergétique et en naturopathie fonctionnelle. Résultat ? Elle a réussi à éliminer ses symptômes en 10 mois et est asymptomatique depuis plus de 2 ans. Ce guide, fruit de son expérience personnelle et de sa pratique, est aussi un plaidoyer pour une autre manière de soigner et de se soigner, qui redonne espoir aux patients laissés pour compte. "Aujourd'hui, je ne survis plus. Je vis". Dans ce second tome, Albéna Gauthier propose un plan d'action naturopathique structuré pour stabiliser durablement la thyroïde et l'immunité chez les personnes atteintes d'Hashimoto : assainissement de l'environnement et de l'hygiène de vie, diminution de l'inflammation et restauration du microbiote intestinal et de la digestion. L'ouvrage détaille ensuite des protocoles concrets pour réparer l'intestin, corriger les carences nutritionnelles, soutenir les mitochondries, équilibrer les hormones, optimiser le foie et la détoxification, ainsi que maintenir en sommeil certains virus. Enfin, il insiste sur l'importance du système nerveux, des émotions et du mode de vie global, dans une approche intégrative visant à agir sur toutes les causes profondes de la maladie plutôt que seulement sur ses symptômes.