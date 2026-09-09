Manuel du sacristain

Cet ouvrage met en valeur le rôle du sacristain, souvent invisible mais absolument indispensable à la célébration de la liturgie. Il rappelle que la liturgie n'est pas l'apanage des seuls prêtres, mais l'oeuvre de tout le Corps du Christ : pasteurs, fidèles, chantres, lecteurs, servants et sacristains y participent chacun selon leur fonction. Le livre aborde à la fois les aspects pratiques et spirituels du service du sacristain : organisation minutieuse des livres, vêtements et objets liturgiques, souci du détail, présence discrète mais efficace.