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Manuel du sacristain

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Cet ouvrage met en valeur le rôle du sacristain, souvent invisible mais absolument indispensable à la célébration de la liturgie. Il rappelle que la liturgie n'est pas l'apanage des seuls prêtres, mais l'oeuvre de tout le Corps du Christ : pasteurs, fidèles, chantres, lecteurs, servants et sacristains y participent chacun selon leur fonction. Le livre aborde à la fois les aspects pratiques et spirituels du service du sacristain : organisation minutieuse des livres, vêtements et objets liturgiques, souci du détail, présence discrète mais efficace.

Par A préciser
Chez Editions du Carmel

|

Auteur

A préciser

Editeur

Editions du Carmel

Genre

Vie chrétienne

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Manuel du sacristain

A préciser

Paru le 16/09/2026

Editions du Carmel

8,00 €

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Scannez le code barre 9782847139754
9782847139754
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