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#Essais

5h40 à Kanshoji

Cora Geyer, Yamina Geyer

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Et si recouvrer l'attention commençait par accepter le silence ? Dans une société occidentale saturée d'informations et d'écrans, Cora Geyer nous fait éprouver une voie possible de réalignement à travers une immersion dans le quotidien du monastère bouddhiste zen Kanshoji, niché au coeur de la Dordogne. Découvrez le récit sensoriel et intime d'une femme sensible, qui partage, au fil de dix jours de retraite, l'éveil des sens, la beauté des instants simples et la force tranquille retrouvée, pas à pas, inspiration après expiration. Une expérience qui bouleverse et guérit. Pour prolonger le charme de ce voyage intérieur, le texte est illustré de douces aquarelles, réalisées par sa mère, Yamina Geyer. Une oeuvre à quatre mains, aussi bien visuelle que spirituelle, qui invite chacun à l'apaisement.

Par Cora Geyer, Yamina Geyer
Chez Mamaéditions.com

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Auteur

Cora Geyer, Yamina Geyer

Editeur

Mamaéditions.com

Genre

Histoire des religions

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5h40 à Kanshoji

Cora Geyer, Yamina Geyer

Paru le 10/09/2026

80 pages

Mamaéditions.com

8,95 €

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Scannez le code barre 9782845947429
9782845947429
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