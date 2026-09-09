Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Immobilier : sortir des mythes pour mieux décider, grâce à la donnée

Thomas Lefebvre, Barbara Castillo Rico

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
En immobilier, les émotions coûtent cher... mais les données peuvent rapporter gros ! En immobilier, les émotions coûtent cher... mais les données peuvent rapporter gros ! Dans un marché complexe, souvent guidé par l'émotion et les idées reçues, cet ouvrage propose un changement de regard et explique comment prendre des décisions immobilières rationnelles et éclairées, fondées sur des données concrètes et objectives. En s'appuyant sur des millions de données analysées, les auteurs bousculent les mythes les plus tenaces et offrent une lecture claire et objective du marché. Ils donnent les clés pour comprendre les véritables enjeux d'un projet immobilier et faire les bons choix, au bon moment. Qu'il s'agisse d'identifier les villes à fort potentiel, d'éviter les pièges des passoires thermiques, ou de savoir quand acheter ou vendre, ce livre met à disposition des investisseurs, des particuliers et des professionnels des outils pratiques et des méthodes efficaces pour décrypter le marché. Un seul objectif : transformer la data en avantage décisif et réussir chaque projet immobilier.

Par Thomas Lefebvre, Barbara Castillo Rico
Chez Maxima

|

Auteur

Thomas Lefebvre, Barbara Castillo Rico

Editeur

Maxima

Genre

Gestion de patrimoine

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Immobilier : sortir des mythes pour mieux décider, grâce à la donnée par Thomas Lefebvre, Barbara Castillo Rico

Commenter ce livre

 

Immobilier : sortir des mythes pour mieux décider, grâce à la donnée

Thomas Lefebvre, Barbara Castillo Rico

Paru le 10/09/2026

246 pages

Maxima

24,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782818812617
9782818812617
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.