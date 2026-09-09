Immobilier : sortir des mythes pour mieux décider, grâce à la donnée

En immobilier, les émotions coûtent cher... mais les données peuvent rapporter gros ! En immobilier, les émotions coûtent cher... mais les données peuvent rapporter gros ! Dans un marché complexe, souvent guidé par l'émotion et les idées reçues, cet ouvrage propose un changement de regard et explique comment prendre des décisions immobilières rationnelles et éclairées, fondées sur des données concrètes et objectives. En s'appuyant sur des millions de données analysées, les auteurs bousculent les mythes les plus tenaces et offrent une lecture claire et objective du marché. Ils donnent les clés pour comprendre les véritables enjeux d'un projet immobilier et faire les bons choix, au bon moment. Qu'il s'agisse d'identifier les villes à fort potentiel, d'éviter les pièges des passoires thermiques, ou de savoir quand acheter ou vendre, ce livre met à disposition des investisseurs, des particuliers et des professionnels des outils pratiques et des méthodes efficaces pour décrypter le marché. Un seul objectif : transformer la data en avantage décisif et réussir chaque projet immobilier.