Auguste Bartholdi, la Liberté éclairant le monde. Catalogue officiel de l'exposition

Symbole intemporel et universel, La Liberté éclairant le monde, rêvée puis réalisée par le sculpteur Auguste Bartholdi, a été conçue comme un cadeau de la France aux Etats-Unis pour commémorer le centenaire de l'indépendance américaine de 1876. Installée en 1886 sur Bedloe's Island, à l'entrée de New York, elle est le résultat de choix artistiques, idéologiques, économiques et technologiques qui ont permis la réalisation de ce projet hors du commun. A travers de nombreuses sculptures, photographies, gravures et peintures, et grâce aux contributions de spécialistes internationaux, cet ouvrage retrace la genèse de cette statue devenue icône, les défis techniques relevés ainsi que les stratégies financières et de diffusion qui ont permis la concrétisation et la fortune de ce chef-d'oeuvre. Fruit d'une incroyable aventure humaine, la Statue de la Liberté révèle aussi le goût de Bartholdi et d'une époque pour le monumental et la mise en scène.