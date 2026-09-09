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#Roman francophone

La ville de nulle part

Alison Lurie

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Née en 1926, Alison Lurie est l'une des plus célèbres romancières américaines, et surtout l'une des autrices emblématique de Rivages, lauréate du prix Pulitzer (1984) et du prix Femina (1988). Ironique, subtile, Lurie a un style inimitable, conjuguant la satire et la grâce. Dans "La Ville de nulle part" , elle s'intéresse au charme illusoire de Los Angeles, la machine à rêves. A travers l'histoire d'un couple en crise, Lurie passe au crible de son humour l'Amérique des Sixties.

Par Alison Lurie
Chez Rivages

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Auteur

Alison Lurie

Editeur

Rivages

Genre

Littérature anglo-saxonne

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La ville de nulle part

Alison Lurie trad. Elisabeth Gille, Marianne Feraud

Paru le 09/09/2026

427 pages

Rivages

10,50 €

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Scannez le code barre 9782743672416
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