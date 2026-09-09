Née en 1926, Alison Lurie est l'une des plus célèbres romancières américaines, et surtout l'une des autrices emblématique de Rivages, lauréate du prix Pulitzer (1984) et du prix Femina (1988). Ironique, subtile, Lurie a un style inimitable, conjuguant la satire et la grâce. Dans "La Ville de nulle part" , elle s'intéresse au charme illusoire de Los Angeles, la machine à rêves. A travers l'histoire d'un couple en crise, Lurie passe au crible de son humour l'Amérique des Sixties.