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#Roman francophone

La Vérité et ses conséquences

Alison Lurie

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Deux couples, deux façons d'aimer... et autant d'illusions. Blessé, Alan est devenu amer et dépendant, enfermant Jane dans un quotidien de renoncements. A l'inverse, Delia, écrivaine adulée, règne sur un mari entièrement dévoué. Lorsque ces deux couples se rencontrent, leurs équilibres vacillent. Frustrations, rôles imposés et illusions éclatent. Avec ironie, Alison Lurie explore les faux-semblants et les compromis qui fondent le fragile "bonheur" conjugal. Un délicieux et piquant ballet de l'égoïsme humain, une comédie irrésistible sur les pièges de la vie à deux.

Par Alison Lurie
Chez Rivages

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Auteur

Alison Lurie

Editeur

Rivages

Genre

Littérature anglo-saxonne

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La Vérité et ses conséquences

Alison Lurie trad. Virginie Buhl

Paru le 09/09/2026

319 pages

Rivages

9,50 €

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Scannez le code barre 9782743672393
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