La Vérité et ses conséquences

Deux couples, deux façons d'aimer... et autant d'illusions. Blessé, Alan est devenu amer et dépendant, enfermant Jane dans un quotidien de renoncements. A l'inverse, Delia, écrivaine adulée, règne sur un mari entièrement dévoué. Lorsque ces deux couples se rencontrent, leurs équilibres vacillent. Frustrations, rôles imposés et illusions éclatent. Avec ironie, Alison Lurie explore les faux-semblants et les compromis qui fondent le fragile "bonheur" conjugal. Un délicieux et piquant ballet de l'égoïsme humain, une comédie irrésistible sur les pièges de la vie à deux.