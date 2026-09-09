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#Roman étranger

1919 Fiction

Herbert Kapfer

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"Et soudain, Waldemar comprit : jamais un nouvel ordre social, jamais une révolution de l'Etat ne naîtrait de la tradition et de la fidélité." Allemagne, 1919. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, le pays s'enfonce dans une crise profonde : soulèvements, républiques des conseils, traité de Versailles, esprit de revanche et montée des extrêmes... Les événements auraient-ils pu suivre un autre cours ? A partir de textes écrits à l'époque même - romans, journaux, témoignages, etc. -, Herbert Kapfer compose un livre hors norme, une fresque humaine et sociale où se croisent soldats, révolutionnaires et anonymes, pris dans le tumulte de l'histoire. Fresque brûlante où se mêlent violence et utopies, 1919 Fiction donne à voir un pays au bord de la bascule, une année de chaos et d'espoir, où se dessinent déjà les fractures du XXe siècle. Entre roman, archives et expérience littéraire, une oeuvre audacieuse, contre l'oubli, le fatalisme et l'obéissance aveugle.

Par Herbert Kapfer
Chez Rivages

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Auteur

Herbert Kapfer

Editeur

Rivages

Genre

Littérature Allemande

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1919 Fiction

Herbert Kapfer trad. Olivier Mannoni

Paru le 09/09/2026

492 pages

Rivages

25,00 €

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Scannez le code barre 9782743671969
9782743671969
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