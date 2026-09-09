Les addictions - Une approche psychocorporelle et intégrative

Comment l'addiction se construit-elle ? Comment la société contemporaine crée-t-elle les conditions du basculement ? Quelles failles, souvent invisibles, l'alimentent tout au long de la vie ? Enfin et surtout, comment réparer ce lien à soi et restaurer la capacité essentielle d'autorégulation émotionnelle ? Dans cet ouvrage d'une ampleur rare, Delphine Bonnaud explore l'addiction comme un phénomène multidimensionnel : biologique, psychique, familial, social, corporel et spirituel. Guidée par plus de 15 ans d'accompagnement thérapeutique, elle relie les avancées de l'addictologie et des neurosciences aux grandes théories de l'attachement, aux traumatismes archaïques, aux mécanismes de dissociation, ainsi qu'aux effets délétères d'une société devenue addictogène. Comment, dès lors, reconstituer l'autorégulation interne, réparer les carences, et permettre au corps de redevenir un lieu d'ancrage vivant - à soi, aux autres, au monde ? Pour y répondre, l'autrice met en lumière la puissance des approches psychocorporelles et intégratives. Sa synthèse claire et structurée offre des repères essentiels à toute personne souhaitant comprendre l'addiction en profondeur et saisir ce qui, en chacun, cherche à être enfin relié. Un livre exigeant, nécessaire, et profondément humain.