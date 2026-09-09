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Iran, la démocratie oubliée

Ladan Boroumand

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Comment la révolution islamique s'est-elle imposée ? Quel sens revêt-elle dans l'histoire politique de l'Iran ? Est-elle, comme le soutient la propagande officielle du régime islamique, l'incarnation véritable de l'Iran ? Pour le comprendre, il faut exhumer l'histoire occultée de la démocratie en Iran : depuis la révolution constitutionnelle de 1906, jusqu'aux dernières tentatives de résistance, comme le mouvement "Femme, Vie, Liberté" en 2022, en passant par le gouvernement éphémère de Chapour Bakhtiar en 1979. A rebours de cette tradition démocratique, l'avènement d'un véritable totalitarisme islamique sous la conduite de l'ayatollah Khomeini a instauré un régime liberticide et répressif d'une extrême violence. L'historienne engagée Ladan Boroumand met en lumière cette histoire politique oubliée où s'affrontent démocratie et théocratie, souveraineté du peuple et volonté de Dieu. Elle analyse les crimes perpétrés par le régime des mollahs et les différents mouvements de résistance qu'ils ont successivement déclenchés. Autant d'histoires méconnues et d'outils critiques pour repenser le passé et imaginer une démocratie à venir en Iran.

Par Ladan Boroumand
Chez Calmann-Lévy

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Auteur

Ladan Boroumand

Editeur

Calmann-Lévy

Genre

Iran

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Iran, la démocratie oubliée

Ladan Boroumand

Paru le 10/09/2026

272 pages

Calmann-Lévy

19,90 €

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