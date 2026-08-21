Mathématiques CE2 Nombres et calculs Mes cahiers de mathématiques

Un cahier ludique et accessible ! Nouvelle édition conforme au programme 2025 ! Un petit cahier dédié aux nombres et aux calculs comprenant des activités sur le thème de la piraterie pour apprendre en s'amusant. Une pédagogie adaptée à l'hétérogénéité des classes, avec des exercices de difficulté progressive. Le cahier propose : - des exercices progressifs pour travailler à son rythme ; - des défis ludiques pour se mettre à l'épreuve ; - une chasse au trésor finale pour réinvestir toutes les notions. Le + : Un grand jeu final sur 8 pages pour terminer le cahier en réinvestissant toutes les notions traitées ! Le + numérique : Version vidéoprojetable offerte aux adoptants (enseignants ayant équipés au moins 50% de leur classe de la version papier) avec les corrigés en couleurs. Le mode d'emploi pour accéder aux ressources numériques : https : //youtu. be/K7ok6sdHMCU ? si=L1ezcsJtxgceC9iL Les auteurs : Loïc Cormenier et Geoffrey Hugues se sont connus sur les bancs de l'IUFM et sont directeurs d'école depuis de nombreuses années. Loïc a un CAPES de mathématiques et enseigne en CM1-CM2 dans une école semi-rurale. Geoffrey, titulaire du CAFIPEMF, a pris des fonctions de directeur d'école d'application après de nombreuses années en CP, CM1 et CM2 et intervient dans la formation des jeunes enseignants.