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Mathématiques CE2 Nombres et calculs Mes cahiers de mathématiques

Loïc Cormenier, Geoffrey Hugues

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Un cahier ludique et accessible ! Nouvelle édition conforme au programme 2025 ! Un petit cahier dédié aux nombres et aux calculs comprenant des activités sur le thème de la piraterie pour apprendre en s'amusant. Une pédagogie adaptée à l'hétérogénéité des classes, avec des exercices de difficulté progressive. Le cahier propose : - des exercices progressifs pour travailler à son rythme ; - des défis ludiques pour se mettre à l'épreuve ; - une chasse au trésor finale pour réinvestir toutes les notions. Le + : Un grand jeu final sur 8 pages pour terminer le cahier en réinvestissant toutes les notions traitées ! Le + numérique : Version vidéoprojetable offerte aux adoptants (enseignants ayant équipés au moins 50% de leur classe de la version papier) avec les corrigés en couleurs. Le mode d'emploi pour accéder aux ressources numériques : https : //youtu. be/K7ok6sdHMCU ? si=L1ezcsJtxgceC9iL Les auteurs : Loïc Cormenier et Geoffrey Hugues se sont connus sur les bancs de l'IUFM et sont directeurs d'école depuis de nombreuses années. Loïc a un CAPES de mathématiques et enseigne en CM1-CM2 dans une école semi-rurale. Geoffrey, titulaire du CAFIPEMF, a pris des fonctions de directeur d'école d'application après de nombreuses années en CP, CM1 et CM2 et intervient dans la formation des jeunes enseignants.

Par Loïc Cormenier, Geoffrey Hugues
Chez MDI

|

Auteur

Loïc Cormenier, Geoffrey Hugues

Editeur

MDI

Genre

Mathématiques CE2

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Mathématiques CE2 Nombres et calculs Mes cahiers de mathématiques

Loïc Cormenier, Geoffrey Hugues

Paru le 21/08/2026

112 pages

MDI

5,00 €

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