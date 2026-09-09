Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Essais

Girafe et Chacal sont amis (à nouveau !)

Nicole Michels, Mary Mackenzie, Lisa Robinson

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Girafe et Chacal sont les meilleurs amis du monde, même s'ils ont des personnalités très différentes : Chacal a tendance à être grincheux et à s'en prendre facilement aux autres, tandis que Girafe est plus calme et réfléchie. Lorsqu'un nouvel élève arrive à l'école, Girafe essaie d'être son amie, tandis que Chacal est jaloux et a l'impression d'avoir perdu son amie. En utilisant les techniques inspirées des enseignements de la communication non violente de Marshall Rosenberg, Girafe va aider Chacal à gérer ses émotions de manière positive afin que tous les trois (re)deviennent amis. Un livre inspirant pour donner aux enfants des outils immédiatement compréhensibles et facilement applicables, pour mieux gérer leurs émotions et les conflits inévitables qu'ils auront avec leurs amis.

Par Nicole Michels, Mary Mackenzie, Lisa Robinson
Chez Quantum way

|

Auteur

Nicole Michels, Mary Mackenzie, Lisa Robinson

Editeur

Quantum way

Genre

La vie quotidienne

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Girafe et Chacal sont amis (à nouveau !) par Nicole Michels, Mary Mackenzie, Lisa Robinson

Commenter ce livre

 

Girafe et Chacal sont amis (à nouveau !)

Nicole Michels, Mary Mackenzie, Lisa Robinson

Paru le 09/09/2026

32 pages

Quantum way

15,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782488629195
9782488629195
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Yannick Haenel : comme un air de déjà-lu dans la rentrée littéraire 200 kilos de cocaïne, Frédéric Beigbeder et le sens des affaires "C'est un livre qui pose beaucoup de questions au lecteur" La Grande Librairie : Amélie Nothomb inaugure la rentrée littéraire
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.