Girafe et Chacal sont amis (à nouveau !)

Girafe et Chacal sont les meilleurs amis du monde, même s'ils ont des personnalités très différentes : Chacal a tendance à être grincheux et à s'en prendre facilement aux autres, tandis que Girafe est plus calme et réfléchie. Lorsqu'un nouvel élève arrive à l'école, Girafe essaie d'être son amie, tandis que Chacal est jaloux et a l'impression d'avoir perdu son amie. En utilisant les techniques inspirées des enseignements de la communication non violente de Marshall Rosenberg, Girafe va aider Chacal à gérer ses émotions de manière positive afin que tous les trois (re)deviennent amis. Un livre inspirant pour donner aux enfants des outils immédiatement compréhensibles et facilement applicables, pour mieux gérer leurs émotions et les conflits inévitables qu'ils auront avec leurs amis.