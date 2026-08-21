Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Élise, le seau et Eugène Huit livres poussent une IA au suicide Les romans de la rentrée littéraire 2026
#Bande dessinée jeunesse

Le Pré inondé

Eve Tharlet, Brigitte Luciani

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Suite à de fortes pluies, des inondations menacent la petite famille. Tout le monde s'agite et s'entraide afin de se protéger des crues, à commencer par les loutres et les castors qui renforcent une digue. Carcajou, Roussette et Glouton continuent pourtant de jouer et croisent une petite loutre, Léora. Celle-ci est venue aider ses parents et semble timide avec ses nouveaux compagnons qui sont intrigués car Léora porte un sac à dos qu'elle ne quitte pas un seul instant, tentant de dissimuler une cicatrice...

Par Eve Tharlet, Brigitte Luciani
Chez Dargaud

|

Auteur

Eve Tharlet, Brigitte Luciani

Editeur

Dargaud

Genre

BD jeunesse divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Le Pré inondé par Eve Tharlet, Brigitte Luciani

Commenter ce livre

 

Le Pré inondé

Eve Tharlet, Brigitte Luciani

Paru le 21/08/2026

32 pages

Dargaud

18,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782205215830
9782205215830
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Liste des prix littéraires français et francophones Charlotte Puiseux, grande penseuse de l’antivalidisme, s'en est allée Droit au respect de la vie privée : Nicolas Mathieu fait condamner Paris Match De la chanson à l'écriture, Nicolas Peyrac, simplement libre
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.