Le Pré inondé

Suite à de fortes pluies, des inondations menacent la petite famille. Tout le monde s'agite et s'entraide afin de se protéger des crues, à commencer par les loutres et les castors qui renforcent une digue. Carcajou, Roussette et Glouton continuent pourtant de jouer et croisent une petite loutre, Léora. Celle-ci est venue aider ses parents et semble timide avec ses nouveaux compagnons qui sont intrigués car Léora porte un sac à dos qu'elle ne quitte pas un seul instant, tentant de dissimuler une cicatrice...