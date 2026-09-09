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#Roman jeunesse

Pas de mauvaises parties

Richard Schwartz, Kate Fedos, Bethany Hegedus

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Dans une famille, chacun a sa place et son rôle... Mais sais-tu qu'il existe aussi toute une famille à l'intérieur de toi ? Une famille qui vit en toi, avec des voix et des émotions différentes ! Les membres de cette famille s'appellent des "parties" , et elles sont toutes là pour t'aimer et te protéger, même si parfois tu ne le ressens pas comme ça... Si tu prends le temps de les écouter, tu vas découvrir un secret merveilleux : dans cette famille intérieure, il n'y a pas de mauvaises parties, seulement des parties qui essaient, chacune à leur manière, de faire de leur mieux. Une merveilleuse introduction au Système familial intérieur, qui invite enfants et adultes à mieux comprendre leur monde intérieur et à accueillir avec douceur toutes leurs émotions, même les plus difficiles.

Par Richard Schwartz, Kate Fedos, Bethany Hegedus
Chez Quantum way

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Auteur

Richard Schwartz, Kate Fedos, Bethany Hegedus

Editeur

Quantum way

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Pas de mauvaises parties

Richard Schwartz, Kate Fedos, Bethany Hegedus

Paru le 09/09/2026

32 pages

Quantum way

15,90 €

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Scannez le code barre 9782488629164
9782488629164
© Notice établie par ORB
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