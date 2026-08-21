Les dents de l'enfer

Qui n'a jamais sursauté en regardant "Les Dents de la mer", qui n'a jamais pensé à croiser un requin en plongeant en pleine mer ? ! ... Et pourtant ce film n'a failli jamais se faire, enchaînant les problèmes de tout genre. Plus de 50 ans après la sortie en salle de "Jaws" ("Les Dents de la mer"), ce documentaire bourré d'humour raconte l'histoire vraie (et à peine croyable) de la production et du tournage du film devenu la référence absolue en matière de film de genre réalisé par un futur géant du cinéma hollywoodien : Steven Spielberg.