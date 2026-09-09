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Dans les pattes de Gabriel Attal

Victoria Grenier, Grégory Martin

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Fougueux, habile, toujours alerte, souvent joueur, Gabriel Attal est une véritable "bête de pouvoir" . Mais tout près de lui se tient un autre animal politique : Volta, sa chienne. De son poste d'observation privilégié, cette chow-chow voit tout, entend tout et son instinct politique la trompe rarement. Bien résolue à épauler son maître dans son aventure présidentielle, Volta est aidée par Baltique, la chienne de François Mitterrand, qui lui apparaît en songe pour la faire profiter de toute son expérience. Car si les années passent, les ambitions restent les mêmes... Récit satirique sur la quête du pouvoir, ce roman graphique raconte la politique comme on ne l'a jamais fait : à hauteur de chien.

Par Victoria Grenier, Grégory Martin
Chez Point Némo

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Auteur

Victoria Grenier, Grégory Martin

Editeur

Point Némo

Genre

Divers

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Dans les pattes de Gabriel Attal

Victoria Grenier, Grégory Martin

Paru le 09/09/2026

144 pages

Point Némo

22,90 €

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