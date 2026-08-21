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#Roman francophone

La Grande Interruption

Sibylle Grimbert

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Quand Josépha se réveille, tout est déjà fini. Immobile sur une colline, elle contemple l'effondrement du monde parfait que les boîtes, ses semblables, ont créé lorsque, parvenues au stade suprême de l'intelligence artificielle, elles ont décidé d'arracher la Terre aux ravages de l'humanité. Pendant des siècles la nature a repris ses droits et les derniers humains ont connu une douce torpeur confinés dans les villes où Josépha et les siennes les ont isolés. Jusqu'à ce que le système se dérègle. Soudain, une enfant de 11 ans s'approche, Nadine, la seule survivante de sa communauté. Ensemble elles décident de partir, Nadine espérant retrouver d'autres rescapés et Josépha pouvoir résoudre ce terrible dysfonctionnement. Commence un voyage qui va les entraîner dans un monde suspendu entre deux destinées possibles, celle que les boîtes avaient imaginé pour la Terre et les vieux rêves humains, lourds de grandeurs et de menaces, qui brillent déjà dans les yeux de Nadine. Après LeDernier des siens, Sibylle Grimbert surprend à nouveau en prolongeant dans ce roman son exploration de la crise du vivant. Entre conte de fées malicieux et roman postapocalyptique - comme si La Route de Cormac McCarthy était raconté par Lewis Carroll -, elle crée un monde qui nous amène aux frontières mêmes de notre humanité. Sibylle Grimbert est romancière, éditrice et traductrice. La Grande Interruption est son douzième roman.

Par Sibylle Grimbert
Chez Seuil

|

Auteur

Sibylle Grimbert

Editeur

Seuil

Genre

Littérature française

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La Grande Interruption

Sibylle Grimbert

Paru le 21/08/2026

272 pages

Seuil

21,50 €

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