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#Essais

Prends ta vie en main

Julien Pen

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Il existe deux mondes. Le monde visible... et le monde invisible. Qu'on en soit conscient ou non, ces deux réalités cohabitent en permanence et influencent profondément notre vie. Ce n'est pas parce que l'on nie certaines lois qu'elles cessent d'exister. Nous sommes constamment entourés de vibrations, d'énergies et d'influences invisibles. Nos pensées, nos émotions et nos attitudes façonnent ce que nous attirons. Que cela nous plaise ou non, nous attirons ce qui nous ressemble. Comprendre cela est le premier pas pour sortir de l'ignorance et éveiller sa conscience. Changer sa vie ne commence pas à l'extérieur. Cela commence dans la manière de penser, dans le regard que l'on porte sur soi-même et sur les autres. Lorsque l'état intérieur change, tout commence à se transformer. Cela demande d'arrêter de fuir l'évidence, de regarder la réalité en face et d'oser changer ses comportements. Prendre sa vie en main. Sortir de ses zones de confort. Grandir, évoluer, se perfectionner. S'ouvrir à l'amour, à la sagesse et à la vérité. Simplifier sa vie, lâcher les doutes, les peurs et les pensées qui tournent en rond. Car tout changement commence par une décision : La tienne. Prends ce livre, il t'offre les clés.

Par Julien Pen
Chez Ali Baba

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Auteur

Julien Pen

Editeur

Ali Baba

Genre

Méditation et spiritualité

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Prends ta vie en main

Julien Pen

Paru le 23/09/2026

180 pages

Ali Baba

13,90 €

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