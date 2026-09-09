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Les Secrets du coquelicot

Stéphanie Gras

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Edith, une enfant sensible, doit faire face à la disparition de son chat. Grâce à sa rencontre avec un coquelicot magique, elle va réussir à surmonter petit à petit sa peine et privilégier les souvenirs heureux qu'elle a de son petit animal. Un ouvrage délicat et sensible sur la résilience face à la perte et l'acceptation. Le coquelicot magique incarne la sagesse et le cycle de la vie. Il enseigne qu'en chérissant les souvenirs, on permet aux êtres aimés de continuer à vivre en nous. Le champ de coquelicots devient le symbole du renouveau : chaque fleur est un souvenir, une preuve que l'amour persiste au-delà de l'absence.

Par Stéphanie Gras
Chez Piktos Jeunesse

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Auteur

Stéphanie Gras

Editeur

Piktos Jeunesse

Genre

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Les Secrets du coquelicot

Stéphanie Gras

Paru le 09/09/2026

32 pages

Piktos Jeunesse

15,50 €

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