Les Secrets du coquelicot

Edith, une enfant sensible, doit faire face à la disparition de son chat. Grâce à sa rencontre avec un coquelicot magique, elle va réussir à surmonter petit à petit sa peine et privilégier les souvenirs heureux qu'elle a de son petit animal. Un ouvrage délicat et sensible sur la résilience face à la perte et l'acceptation. Le coquelicot magique incarne la sagesse et le cycle de la vie. Il enseigne qu'en chérissant les souvenirs, on permet aux êtres aimés de continuer à vivre en nous. Le champ de coquelicots devient le symbole du renouveau : chaque fleur est un souvenir, une preuve que l'amour persiste au-delà de l'absence.