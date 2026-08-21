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#Roman francophone

Un été de trahison

Romain Slocombe

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Aux premiers jours de juillet 1940, dans un pays traumatisé par la défaite et l'exode, quatre jeunes Françaises aux patriotismes divergents - une aviatrice profasciste, une infirmière communiste, une lycéenne gaulliste, une veuve opportuniste - sont prises dans un entrelacs de loyautés et de liaisons coupables. De Paris désert et occupé par la Wehrmacht à Vichy bondé où grenouillent les politiciens, en passant par la campagne normande, ces femmes vont connaître en l'espace de huit jours un monde sens dessus dessous : la France est quasiment en guerre avec son ex-alliée l'Angleterre, L'Humanité se félicite de voir les ouvriers fraterniser avec les soldats allemands, tandis que l'Assemblée nationale se prépare à voter les pleins pouvoirs à Pétain. Un chassé-croisé amoureux et politique, pendant qu'agonise la République. Romain Slocombe, né en 1953 dans une famille franco-britannique, est l'auteur d'une trentaine de romans, dont deux ont été en lice pour le prix Goncourt : Monsieur le Commandant (2011) et L'Affaire Léon Sadorski (2016). Un été de trahison est une nouvelle pièce, essentielle et captivante, de sa grande fresque consacrée aux années sombres de l'Occupation.

Par Romain Slocombe
Chez Seuil

|

Auteur

Romain Slocombe

Editeur

Seuil

Genre

Littérature française

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Un été de trahison

Romain Slocombe

Paru le 21/08/2026

480 pages

Seuil

23,00 €

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Scannez le code barre 9782021607864
9782021607864
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