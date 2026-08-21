Aux premiers jours de juillet 1940, dans un pays traumatisé par la défaite et l'exode, quatre jeunes Françaises aux patriotismes divergents - une aviatrice profasciste, une infirmière communiste, une lycéenne gaulliste, une veuve opportuniste - sont prises dans un entrelacs de loyautés et de liaisons coupables. De Paris désert et occupé par la Wehrmacht à Vichy bondé où grenouillent les politiciens, en passant par la campagne normande, ces femmes vont connaître en l'espace de huit jours un monde sens dessus dessous : la France est quasiment en guerre avec son ex-alliée l'Angleterre, L'Humanité se félicite de voir les ouvriers fraterniser avec les soldats allemands, tandis que l'Assemblée nationale se prépare à voter les pleins pouvoirs à Pétain. Un chassé-croisé amoureux et politique, pendant qu'agonise la République. Romain Slocombe, né en 1953 dans une famille franco-britannique, est l'auteur d'une trentaine de romans, dont deux ont été en lice pour le prix Goncourt : Monsieur le Commandant (2011) et L'Affaire Léon Sadorski (2016). Un été de trahison est une nouvelle pièce, essentielle et captivante, de sa grande fresque consacrée aux années sombres de l'Occupation.