Et si la retraite n'était pas une fin mais une porte qui s'ouvre sur un nouveau territoire : celui de la sagesse ? Après des décennies à courir, à produire, à s'adapter, voici venu le temps de se poser, enfin. Pas pour s'arrêter, mais pour mieux avancer, autrement. La retraite, c'est l'art de désapprendre la précipitation, c'est redécouvrir le goût de cultiver ce qui nourrit l'âme. C'est aussi l'audace de se demander : "Et moi, maintenant, qu'est-ce que je veux vraiment ? " Ce chemin n'est pas toujours un long fleuve tranquille. Il y a les doutes, les habitudes qui résistent, le vertige de la liberté. Mais c'est là, justement, que la sagesse se glisse : dans l'acceptation de ne plus tout maîtriser, dans la capacité à savourer l'instant, dans le sourire face à l'imprévu. La retraite, c'est l'âge où l'on comprend que le bonheur ne se mesure pas en heures d'efforts, mais en moments vécus. Au fil des témoignages, des réflexions et des pistes concrètes, ce livre est une invitation à bien vieillir et à faire de la retraite un chemin de sagesse. Alors, prêt à marcher sur ce chemin ? Il mène droit à l'essentiel !